The Town: Foo Fighters faz show emotivo e com homenagens a Taylor Hawkins

Dois dias antes de se apresentar no Brasil, em 25 de março de 2022, no Lollapalooza, o baterista Taylor Hawkins foi encontrado morto em seu quarto de hotel, na Colômbia. A tragédia atingiu em cheio os fãs latino-americanos do Foo Fighters, especialmente os brasileiros, que aguardavam ansiosamente pelo show. Seguiu-se um período de luto sem saber se a banda voltaria a estrada ou encerraria suas atividades. Assim que o Foo Fighters finalmente bateu o martelo de que eles continuariam fazendo shows, um dos primeiros lugares anunciados foi justamente o Brasil, no festival The Town. Na noite deste sábado, 9, Dave Grohl e companhia se apresentaram para cerca de 100.000 pessoas em um show emotivo, repleto de clássicos e homenagens a Hawkins.

Com Josh Freese no lugar de Hawkins, o grupo dedicou a música Aurora para o baterista. “Essa canção jamais sairá do nosso repertório. Era a música favorita dele”, disse Grohl. O show, no entanto, começou em alta rotação com as pedradas All My Life, The Pretender, No Son of Mine e Learn to Fly. O único momento em que o público deu uma acalmada foi quando eles emendaram Rescued, nova canção lançada este ano, para em seguida uma nova leva de clássicos, como Walk, Times Like These, Breakout, Run e My Hero.

O show, o mais longo do festival, com mais de duas horas de duração, também foi um dos melhores da noite, que teve também excelentes apresentações de Pitty, Yeah Yeah Yeahs e Garbage. As três bandas, no entanto, não conseguiram empolgar o público que estava ali para ver mesmo o Foo Fighters.

O discurso emocionado do Dave Grohl antes de cantar "Aurora": "Nós vamos tocar essa música toda noite pelo resto das nossas vidas porque é a música do @foofighters favorita do Taylor Hawkins" 🥺🖤#SKYLINE ✨ #FooFightersNoMultishow #TheTown2023NoMultishow pic.twitter.com/D3TumztaDy — Multishow (@multishow) September 10, 2023

