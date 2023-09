The Town confirma edição em 2025 e revela datas do Rock in Rio de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O presidente e a vice-presidente do The Town e do Rock in Rio, Roberto e Roberta Medina, anunciaram na manhã deste domingo, 10, em entrevista coletiva, que haverá uma nova edição do The Town em 2025 e as datas da próxima edição do Rock in Rio, no ano que vem, que celebrará os 40 anos da primeira edição, em 1985.

Segundo Roberta Medina, a primeira edição do The Town, que se encerra neste domingo, movimentou nos cinco dias de evento, 1,7 bilhão de reais na cidade de São Paulo, atraiu 500.000 pessoas ao autódromo de Interlagos. Desse total, pelo menos 237.000 pessoas usaram o trem para chegar ao local e as transmissões dos shows por TV e rádio atingiram 80 milhões de pessoas. Na rede hoteleira, mais de 85% dos leitos estavam ocupados. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse que o evento gerou 20.000 empregos temporários na cidade.

Os organizadores revelaram também as novas datas do Rock in Rio no ano que vem. O festival continuará com sete dias e será nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A pré-venda deverá começar em breve. Ainda não há atrações confirmadas. No ano que vem também será realizado o Rock in Rio Lisboa que acontecerá nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2024.

