Taylor Swift anuncia shows extras no Brasil; veja datas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A T4F anunciou nessa segunda-feira, 12, que a cantora Taylor Swift fará dois shows extras no Brasil, no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e no dia 24, em São Paulo. Com isso, a The Eras Tour soma cinco shows no Brasil, três no Allianz Parque (24,25 e 26) e dois no Engenhão, 18 e 19.

O anúncio aconteceu logo depois da venda geral dos shows anunciados anteriormente, que contou com confusão na fila presencial e frustração online. A pré-venda para as novas datas acontecerá no dia 19 de junho, para clientes C6 Bank. Já a venda geral será aberta no dia 22, ambas a partir das 10h.

Os shows marcam a primeira vez de Taylor Swift no Brasil com uma turnê. A cantora chegou a vir ao país em 2012, para um show promocional no Rio de Janeiro, mas não houve venda de ingressos na ocasião. Nos Estados Unidos, a busca tem sido tão expressiva que, além dos shows esgotados, grupos de fãs têm se reunido do lado de fora dos estádios para “assistir” à apresentação da americana.

Pessoal, estamos vendo muitas pessoas conseguindo agora. Não saiam da fila e ajudem seus amigos swifties! — Taylor Swift Daily Brasil (@tswiftdailybr) June 12, 2023