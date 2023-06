A caótica venda de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A venda geral para os shows da turnê The Eras, da cantora Taylor Swift, que se apresenta no Brasil nos dias 18, 25 e 26 de novembro, começou nesta segunda-feira, 12, às 10h, marcada por alta demanda e confusão com cambistas. Nas bilheterias físicas do evento, milhares de pessoas passaram dias acampadas na busca por um ingresso e relataram ameaças de agressão física e roubo por parte de cambistas. No Twitter, a hashtag T4F Queremos Respeito foi alçada aos assuntos mais comentados pelos fãs, que narram o caos nas bilheterias.

Segundo relatos, houve confusão no horário indicado pela produção para o posicionamento de pessoas e barracas na fila na frente do Allianz Parque, estádio onde as apresentações vão ocorrer em São Paulo. Em seguida, grupos de cambistas ameaçaram fãs para tomar lugar na fila e invadiram duas fileiras da primeira grade da bilheteria. A polícia foi chamada e alguns deles foram retirados do local, mas permaneceram nos arredores. Fãs relatam ameaças de agressão e até frases como “isso vai dar morte” dos cambistas, alguns munidos de cabos de barracas, garrafas e até armas de choque.

Embora a situação tenha se intensificado no domingo, a pré-venda do C6 Bank, que aconteceu na sexta-feira, também registrou atritos. Durante o dia, VEJA esteve no Allianz e fãs relataram que cambistas estavam furando a fila e saindo da bilheteria com bolos de ingressos, quando o máximo permitido era de quatro entradas por CPF. Ainda na sexta-feira, em frente à bilheteria, pessoas que saíam sem ingresso eram abordadas por cambistas oferecendo bilhetes inflacionados.

Na internet, a busca por ingressos também teve proporções monumentais — e frustrações. Na fila virtual no site da t4f, as senhas ultrapassavam a casa do 1,5 milhão. Em menos de 30 minutos, os ingressos já estavam esgotados. Uma primeira pré-venda foi realizada no início da semana para aqueles que haviam adquirido ingressos para o show cancelado de 2020. Na sexta-feira, uma segunda pré-venda, essa pelo cartão do C6 Bank, também bateu mais de 1 milhão de acessos. Muitos relatos on-line, porém, afirmam que o site não concluiu compras pelo cartão do banco, fazendo com que usuários perdessem seu lugar na fila.

Os shows de novembro marcam a primeira vez de Taylor Swift no Brasil com uma turnê. A cantora chegou a vir ao país em 2012, para um show promocional no Rio de Janeiro, mas não houve venda de ingressos na ocasião. Nos Estados Unidos, a busca tem sido tão expressiva que, além dos shows esgotados, grupos de fãs têm se reunido do lado de fora dos estádios para “assistir” à apresentação da americana.

Confira alguns relatos dos fãs:

RELATO ASSUSTADOR DE UMA SWIFTIE NA FILA DO ALLIANZ T4F QUEREMOS RESPEITO pic.twitter.com/ZP1zr5uvIe — lessa 166 (@onlydyoung) June 11, 2023

Imagens de cambistas invadindo a fila da bilheteria do show de Taylor Swift em São Paulo. A tag T4F QUEREMOS RESPEITO segue entre os assuntos mais comentados no Twitter Brasil. pic.twitter.com/wjgiiyESQH — Tracklist (@tracklist) June 12, 2023

🚨 Polícias acabaram de levar cambistas presos em frente ao Allianz Parque! T4F QUEREMOS RESPEITO pic.twitter.com/sb9R6kvhYE — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) June 12, 2023

A situação na fila está tensa, frases como “Vamos marcar o rosto deles para assaltar quando comprarem o ingresso” e “Ficou muita gente (dos cambistas) para trás, isso vai dar morte” é o que estamos ouvindo desde cedo. — rilëy eras tour 25/11 (@rylienef) June 11, 2023

TEM CAMBISTA COM ARMA DE CHOQUE ISSO JÁ PASSOU DE TODOS DOS LIMITES POSSÍVEIS. PRECISAM FAZER ALGUMA COISA T4F QUEREMOS RESPEITO pic.twitter.com/Tdm37KOeqR — joão vai vencer a the great war. 🕯️ (@joaozawn) June 12, 2023