Show de Madonna com bailarinos gays viraliza ao pedir paz no Oriente Médio

Um vídeo de 2006, da turnê Confession Tour, de Madonna, voltou a circular nas redes sociais, como um pedido de paz no Oriente Médio, após os ataques do Hamas aos judeus em Israel.

Na cena, um casal gay, com a Estrela de Davi, dos judeus, e a Lua Crescente, dos muçulmanos, aparece lado a lado enquanto a cantora interage com eles. A cena ocorre durante a música Forbidden Love (amor proibido, em inglês).

“Sonho com um mundo perfeito onde judeus, árabes e católicos possam viver, cantar e dançar uns com os outros… Sou muito ingênuo?”, diz um dos internautas que comentaram no vídeo.

