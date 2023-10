Como rave licenciada por pai do DJ Alok virou tragédia em Israel

Atualizado em 11 out 2023, 11h35 - Publicado em 9 out 2023, 13h39

Em meio à guerra entre Israel e Palestina, um festival de rave promovido próximo à faixa de Gaza virou um cenário devastador quando o grupo terrorista Hamas, movimento islamista palestino, lançou bombas sobre civis que estavam no evento de música eletrônica — até o momento, há registro de 260 mortes entre 3.000 pessoas que estavam no local. Durante o ataque, integrantes armados do Hamas atiraram para matar e também sequestraram civis. Chamado de Universo Paralello, o festival foi criado há mais de 20 anos por Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup e pai do DJ Alok. A marca Universo Paralello é licenciada para vários países e, na edição de Israel, Tribe of Nova edição Universo Paralello, Petrillo atuou apenas como apresentação no evento e precisou se abrigar em um bunker israelense segundo as últimas informações compartilhadas por Alok nas redes sociais. Petrillo chegou a filmar o momento em que o festival foi interrompido após o ataque do Hamas, em Israel. O vídeo postado por ele mostra fumaça no céu e pessoas se movimentando no local. Em outro, ele lamenta o ocorrido e se direciona para fugir do evento.

A edição do Universo Paralello que acontecia em Israel teve que ser encerrada às pressas devido aos ataques de militares do Hamas. O Dj e também produtor do evento Juarez Petrillo (Swarup) registrou o momento da evacuação do evento. pic.twitter.com/sJfBSJdyY8 — Raves Paradise (@paradiseraves) October 7, 2023

Sobre os acontecimentos de hoje, estou consternado e ainda chocado com o ataque covarde aos milhares de inocentes com o uso de mais de 2500 mísseis na invasão em diversos locais no sul de Israel. Como muitos de vocês sabem, o meu pai estava em um desses locais invadidos e sobre… — Alok (@alokoficial) October 8, 2023

O festival de música eletrônica começou em Goiás, depois foi transferido para a Bahia, onde geralmente acontece na virada do ano na Praia de Pratigi, de Ituberá. O Universo Paralello dura vários dias, com os frequentadores inclusive acampando no local, e é uma marca licenciada para outros países. Produtoras locais dos países são responsáveis pela organização e logística dos eventos, e Israel não é o primeiro destino internacional do evento, que já aconteceu na Índia (2015), na França (2016), além de Argentina, Espanha, México Portugal e Tailândia, entre 2022 e 2023. Na edição israelense, Juarez Petrillo foi apenas contratado para se apresentar e não teve qualquer relação com a organização da mesma.

A organização brasileira do evento também se pronunciou em nota: “O evento Tribe of Nova edição Universo Paralello estava sendo realizado na região Sul, próximo à Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados. Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica e o local é conhecido por realizar diversos deles, tendo no dia anterior acontecido um festival com o mesmo perfil no mesmo local”.

