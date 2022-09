Rock in Rio subestima público de Avril Lavigne e fãs são prejudicados

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quando o músico britânico Billy Idol deu início ao seu show no Palco Mundo, nesta sexta-feira, 9, no Rock in Rio, o público começou a debandar para o palco menor, o Sunset, para aguardar a apresentação da cantora americana Avril Lavigne, que só começaria uma hora depois. O espaço em frente ao palco Mundo estava tão vazio que era possível chegar até a grade com relativa facilidade, algo inimaginável nos outros dias, enquanto no Sunset, que tem um gramado muito menor para abrigar o público, estava intransitável.

Quando Avril Lavigne finalmente subiu ao palco, veio a decepção dos fãs que estavam mais afastados. Além da visão do show estar comprometida pela quantidade de gente, o som também não estava alto o suficiente para atender a amplitude de público. Logo nos primeiros minutos de apresentação, já era fácil constatar que a organização do Rock in Rio havia subestimado o público de Avril Lavigne e a escalação da artista no palco Sunset se mostrou um verdadeiro equívoco. Em entrevista a VEJA, o criador do Rock in Rio, Roberto Medina, afirmou que pretendia colocar a cantora no palco Mundo. “Eu queria que a Avril Lavigne estivesse no Palco Mundo, mas não deu tempo, já estava fechado, e ela foi pro Sunset”, explicou Medina.

Avril trouxe para o Rock in Rio um show semelhante ao que ela já havia apresentado em São Paulo, no Espaço Unimed, na última quarta-feira, 7. Assim como fez na capital paulista, a artista demonstrou um pouco de cansaço durante seu show. Entretanto, pôde contar com a mesma plateia animada e apoiada na nostalgia que fez coro em todas as músicas, principalmente durante as clássicas Complicated e My Happy Endending. Ao final, a canadense agradeceu aos fãs brasileiros por reproduzirem Avalanche, um de seus novos hits, e performou a canção durante o encerramento. O show finalizou com I’m With You.