Por que Anitta não está nesta edição do Rock in Rio

Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio, em conversa com VEJA, falou a respeito da ausência da cantora Anitta no Rock in Rio na cidade do Rio de Janeiro, já que a artista esteve no Rock in Rio Lisboa, há dois meses, sendo uma das grandes atrações do festival. Anitta estreou no Rock in Rio em 2019, em um show polêmico em que disseram que a cantora usou playback.

“Não tem explicação para isso. Não é so Anitta que não está aqui. Muitas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui não estão. Tenho muita vontade de trazer o Roberto Carlos, mas ele some e não vem. Falei com o Ney Matogrosso em Portugal também. Acho que é isso, de acontecer. Por exemplo, eu queria que a Avril Lavigne estivesse no Palco Mundo, mas não deu tempo, já estava fechado, e ela foi pro Sunset”, contou Medina.

