A ‘suspeita’ estrela vermelha no show de Avril Lavigne em São Paulo

Após 30 minutos de atraso, Avril Lavigne se apresentou no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 7. Fãs da cantora canadense de 37 anos foram aos berros quando estrelas vermelhas apareciam nos telões do palco. Muitos cientes de que se tratavam apenas dos símbolos comumente usados por Avril em sua identidade visual, principalmente a estrela feita à mão que simboliza o álbum Let Go, primeiro disco da carreira da artista; enquanto alguns espectadores da plateia ironizavam que seria uma homenagem ao PT (Partido dos Trabalhadores) — sendo que esta última teoria é completamente fantasiosa. Apesar disso, momentos antes do show de abertura de Day Limns, a plateia, composta majoritariamente por adultos nostálgicos, fez um empolgado coro para xingar o presidente Jair Bolsonaro (PL), com gritos de “ei, Bolsonaro, vai tomar no …”. A própria Day ironizou o bolsonarista e fez sinal de ‘L’, em referência a Luiz Inácio Lula da Silva, levando o público a fazer o mesmo e a ovacioná-la.

Em seu show, Avril Lavigne se absteve de qualquer manifestação política e interagiu rapidamente com os fãs. Começou o show dizendo que o público parecia o mesmo. Ela já se apresentara na capital paulista em outras três ocasiões: em 2005, com a Bonez Tour; em 2011 com a The Black Star Tour, e em 2014 com a The Avril Lavigne Tour.

Nesta noite, a cantora teve um começo animado com Cannonball e Bite Me, ambas de seu novo disco Love Sux. Empolgou bastante com What the Hell, do disco Goodbye Lullaby, e Complicated, uma faixa clássica de seu início de carreira com Let Go. Entretanto, a canadense pareceu ter perdido o fôlego e demonstrou desânimo ao performar My Happy Ending, do Under My Skin, e Smile (também do Goodbye Lullaby).

O repertório completo incluiu Sk8er Boi, Girlfriend, Bois Lie, Head Above Water, Hello Kitty, a primeira apresentação ao vivo de Avalanche, e Avril encerrou com I’m with You, ignorando a súplica da plateia por Nobody’s Home. A estrela do pop/rock/emo segue no Brasil para se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio na próxima sexta-feira, 9, no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade