Quem é o casal que ficou noivo no palco do Green Day no Rock in Rio

Nesta sexta-feira, 9, o Green Day fez um shows mais animados do Rock in Rio até o momento, e chamou várias vezes ao palco alguns fãs que estavam na plateia. O casal de Suzano (SP), Beatriz Gouvêa Burgo, 30 anos, e Jonas Akenaton Venturineli Pagassini, de 28 anos, foi um deles. Jonas levou um cartaz em inglês pedindo para o vocalista Billie Joe chamá-lo ao palco porque ele queria pedir a namorada em casamento. A estratégia deu certo e o pedido foi feito diante de uma plateia de quase 100.000 pessoas – e também transmitido pela TV.

Após o show, em conversa com a reportagem de VEJA, Jonas disse que a vida deles está ligada a banda, já que eles se conheceram em uma comunidade do Orkut dedicada ao Green Day “Foi um lance de sorte, pois eu não poderia manter o cartaz levantado por muito tempo para não ficar incomodando a galera que estava atrás da gente. Mas calhou realmente das luzes iluminarem a plateia e de ele vir para o lado que estávamos na hora que as luzes estavam acesas”, disse Pagassini.

Durante a música Boulevard of Broken Dreams, em cima do palco, Jonas se ajoelho e pediu Beatriz em casamento. A noiva disse sim, é claro. Logo depois, Jonas ainda assumiu o microfone da banda e homenageou o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morto no início deste ano. “Taylor Hawkins, nós sentimos sua falta!”. “O Foo Fighters é a nossa segunda banda favorita”, contou.

De acordo com ele, a ideia era pedir Beatriz em casamento durante o show do Foo Fighters no Lollapalooza, no início deste ano, mas a morte do baterista adiou os planos. “Ficamos extasiados quando subimos no palco. Só existimos enquanto casal por causa do Green Day”, ele disse. Logo depois do pedido, Billie Joe brincou afirmando que o pedido tinha sido intenso. “O Billie Joe ficou perto da bateria e depois que eu fiz o pedido, ele ficou acenando com a cabeça, ansioso para saber a resposta da Beatriz. Quando o abraçamos após o pedido, falamos para ele que amávamos o Green Day e voltamos para a plateia”.

GENTE EU TÔ ATÉ ZONZO!! Imagina você ser PEDIDA EM CASAMENTO no Palco Mundo e ter o noivado abençoado pelo Billie Joe 🥹#GreenDayNoMultishow #RockinRioNoMultishow pic.twitter.com/XR0Z4wlA73 — Multishow 🤟 (@multishow) September 10, 2022