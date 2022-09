Rock in Rio: mulher fica presa em tirolesa após ser atingida por câmera

Uma mulher ficou presa na tirolesa do Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 9, quando uma das câmeras do palco Mundo movimentou durante a descida do brinquedo. Um funcionário do festival precisou resgatar a jovem, que pareceu estar calma com a situação, apesar de ter ficado pendurada. Testemunhas do ocorrido chegaram a gritar “eu acredito” em tom de brincadeira e comemoraram quando a desconhecida conseguiu sair com segurança da tirolesa. Segundo informações, ela não se feriu.

MANO!!!!???? Simplesmente movimentaram a camera e ela entrou na frente da tirolesa. A garota PORROU a camera e ficou presa. Esse cara deve ter tomado UM PITO daqueles hein. pic.twitter.com/W5UwCh2qiq — Le Sparks (@le_sparks) September 9, 2022

A mina simplesmente ficou presa na câmera no meio da tirolesa e o maluco foi lá resgatar pic.twitter.com/ET5Pk7jNAB — GigioEx no #RockInRio (@GigioEx) September 9, 2022

Simplesmente a mina ficou PRESA na tirolesa pq a CÂMERA bateu nrla. Ta ai o final. O Brasil não existe pqp #RockInRio #RockinRio2022 pic.twitter.com/oBAP9bs8eU — Lucas Canellas (@LucasCanellas) September 9, 2022

Mostraram na TV a garota presa na tirolesa? Resgate super aplaudido aqui. #RockInRio pic.twitter.com/22jd6kXeSx — Maya (@MayaCMoura) September 9, 2022