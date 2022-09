Multishow corta transmissão de Avril Lavigne no Rock in Rio e é criticado

O Multishow cortou o encerramento do show de Avril Lavigne no palco Sunset do Rock in Rio nesta quinta-feira, 9, para exibir o início da apresentação da banda Fall Out Boy no palco Mundo. A interrupção foi durante o emocionante final com I’m With You, uma das músicas favoritas dos fãs da canadense. Marcos Mion e Kenya Sade, apresentadores do Multishow na transmissão, pediram desculpas, mas o canal foi duramente criticado nas redes sociais. “Obrigada por estragarem meu momento tirando ela”, reclamou a espectadora Nadiny Lima no Twitter. “Próximo Rock in Rio, deixem um canal para cada palco para isso não acontecer mais! Cortar transmissão foi desrespeitoso com o público”, escreveu Vitor Pereira, na rede social.

Houve reclamações do pouco aproveitamento do Globoplay para exibir o festival de música, já que três canais da plataforma estão transmitindo simultâneamnete o mesmo show.

ROCK IN RIO E MULTISHOW ACABARAM DE COMETER O CRIME MAIS BÁRBARO DA HISTÓRIA QUE FOI INTERROMPER AVRIL LAVIGNE CANTANDO I’M WITH YOU PRA TRANSMITIR OUTRO SHOW — thiago (@httpsrealitys) September 10, 2022