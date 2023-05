Rita Lee conta em novo livro como vacina de Covid a fez descobrir câncer

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Rita Lee, que morreu na segunda-feira, 8, em decorrência de um câncer de pulmão, contou no livro Rita Lee: Outra Biografia, lançado postumamente nesta segunda-feira, 22, que os efeitos colaterais da vacina contra Covid, que tomou em 2021, a ajudaram a descobrir o câncer.

No livro, a artista lembra um diálogo que teve com a médica. “Foi uma sorte, disseram, eu ter tido reação à vacina, já que, do contrário, não teria ido ao hospital e nem descoberto o câncer rapidamente”, escreveu a cantora no livro. Ela diz que os efeitos eram como se um elefante tivesse dormido em cima dela, mas que o marido, Roberto de Carvalho, não havia sentido nada. A ida ao hospital ocorreu para tratar os efeitos colaterais, mas que os exames de rotinas feitos pelos médicos encontraram uma “massa” no pulmão, que mais tarde confirmou ser o câncer maligno.

A obra chega às livrarias no dia de Santa Rita de Cássia e foi escrita pela cantora para relatar os bastidores do seu tratamento contra o câncer. O livro é curto, com apenas 192 páginas, com capítulos igualmente curtos que contam de maneira bastante espirituosa todos os passos que ela enfrentou desde então.

Com muito humor, Rita descreve os dias no hospital e compara as crises de ansiedade que teve à personagem possuída pelo demônio no filme O Exorcista (1973). O livro, aliás, é repleto de referências à cultura pop e a música. “Em certo momento, estava com quatro enfermeiras em cima de mim, me segurando na cama para não sair feito louca pelo corredor ou me atirar pela janela. Me senti meio Linda blais, a menina-atriz possuída de O Exorcista“, escreve.

Ao todo, Rita Lee lançou nove livros: três biográficos, cinco infantis e uma coletânea de contos. De acordo com um levantamento da empresa BookInfo, a primeira biografia de Rita Lee, lançada em 2016, voltou à lista dos mais vendidos entre os dias 8 e 14 de maio. Na lista de mais vendidos da VEJA, ele lidera a aba de não ficção. Na outra ponta do “top 10”, a autora amarra o catálogo com favoRita, compilado de imagens, documentos e relatos seus lançados em edição de luxo comemorativa a seus 70 anos, completados na véspera de fim de ano de 2017. A coletânea Dropz não chegou ao top 20 de ficção, mas também teve aumento de vendas. O site Amazon, que domina o setor de livros no país, anunciou Uma Autobiografia como a segunda obra mais vendida da categoria “histórias reais” esta semana, atrás apenas de Rita Lee: Outra Biografia, que já estreou na primeira posição.