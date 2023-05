Em 1983, Rita Lee falou sobre sexo, música e família em capa de VEJA

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em maio de 1983, aos 35 anos, Rita Lee, no auge de sua popularidade, foi capa de VEJA em uma extensa reportagem sobre sua nova turnê, que havia rodado o país em apenas três meses para mais de 500.000 pessoas. A reportagem, assinada pelo jornalista Okky de Souza, destacava que até então nenhum outro artista havia tocado em tão pouco tempo para tantas pessoas e analisava os bastidores da megaprodução. “Com sua turnê, inaugurou a era em que artistas se apresentam apenas para grandes plateias, em ginásios ou estádios”, diz um trecho, acrescentando que no país apenas Roberto Carlos era capaz de arrastar uma multidão parecida com a dos fãs de Rita. A cantora diz ter se inspirado na gigante excursão dos Rolling Stones em 1981 pelas cidades americanas.

O marido de Rita Lee, o guitarrista Roberto de Carvalho, também foi perfilado no texto, apresentado como parceiro de negócios e empresário. “Roberto não é apenas o marido e parceiro de Rita Lee: é também um executivo compenetrado e de agenda repleta, que comanda dez funcionários entre intricados mapas, gráficos e extratos de computador”, escreve Okky. Há ainda uma curiosidade fabulosa. Roberto diz ter se inspirado na dieta de Mick Jagger antes de entrar no palco, habituando-se a comer um prato de macarronada três horas antes do início do show, preparando-se para as calorias que perderia durante a maratona no palco.

Sobre Rita, a reportagem de VEJA afirma que ela inovou ao abrasileirar o rock. “Ela conferiu ao ritmo importado uma matreirice nas letras, um sentido de paródia e de deboche que tem raízes fundas no gosto popular brasileiro. O que Rita faz hoje é uma espécie de substitutivo das antigas marchinhas de Carnaval. Neste sentido ela é muito mais brasileira do que muitos cantores e compositores que, apesar de se dizer ligados às suas raízes da música do país ou a seus temas tradicionais, ultimamente caíram na mesmice dos sambas-canções abolerados.”

1/42 Rita Lee em 1986 - (Luis Dantas/Dedoc) 2/42 Rita Lee patinando no Ibirapuera, em 1986 - (Pedro Martinelli/Dedoc) 3/42 Rita Lee durante show no Canecão, em 1995 - (Paulo Jares/VEJA) 4/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes - (Cristiano Mascaro/Dedoc) 5/42 Rita Lee durante um show, em 2009 - (//Dedoc) 6/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes - (Cristiano Mascaro/Dedoc) 7/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes, durante um show - (Cristiano Mascaro/Dedoc) 8/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes, durante um show - (Cristiano Mascaro/Dedoc) 9/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes - (J.Ferreira da Silva/Dedoc) 10/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes, durante um show - (//Dedoc) 11/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes - (J.Ferreira da Silva/Dedoc) 12/42 Rita Lee com Luana Piovani, que está usando uma peruca em homenagem à cantora, em seu camarim de seu show na Marina da Glória, em 2001 - (Jorge Marcilio/Dedoc) 13/42 Rita Lee e Amaury Jr., em 1969 - (//Arquivo pessoal) 14/42 Caetano Veloso e "Os Mutantes" no show "Divino Maravilhoso" - (Paulo Salomão/Dedoc) 15/42 Caetano Veloso com os integrantes dos Mutantes: Rita Lee, Sérgio Dias Baptista e Arnaldo Baptista, no programa "Divino, Maravilhoso", da TV Tupi - (Paulo Salomão/Dedoc) 16/42 Fernanda Young e Rita Lee, na festa de entrega do Prêmio Qualidade Brasil 2003, no Credicard Hall - (Renato Pizzutto/Dedoc) 17/42 Maria Paula no show de Rita Lee, durante beijo na cantora, nop ano de 2001 - (Ivone Perez/Dedoc) 18/42 Roberto de Carvalho e Rita Lee durante show no Rock in Rio, em 1985 - (Pedro Martinelli/Dedoc) 19/42 Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias Baptista, do conjunto Os Mutantes, durante um show - (Cristiano Mascaro/Dedoc) 20/42 Rita Lee, cantora, em 1975 - (Leonardo Costa/Dedoc) 21/42 Rita Lee e Roberto de Carvalho no programa de TV "Madame Lee", do canal GNT, em 2006 - (//Dedoc) 22/42 A cantora Rita Lee - (Leonardo Costa/Dedoc) 23/42 Rita Lee em show na TV Globo, em 1981 - (Sergio Berezovsky/Dedoc) 24/42 Rita Lee - (Leonardo Costa/Dedoc) 25/42 Rita Lee e Roberto de Carvalho, na Urca - (Antonio Augusto Fontes/Dedoc) 26/42 Roberto de Carvalho e Rita Lee, em 1988 - (Cristina Granato/Dedoc) 27/42 Rita Lee e o conjunto Tutti Frutti - (J.Ferreira da Silva/Dedoc) 28/42 Arnaldo Baptista, Sérgio Dias Baptista e Rita Lee, do conjunto Os Mutantes - (Jean Solari/Dedoc) 29/42 Rita Lee e Roberto de Carvalho, em 1987 - (Nellie Solitrenick/Dedoc) 30/42 Rita Lee com o marido Roberto Carvalho e os filhos Roberto e João, em 1979 - (Pedro Martinelli/Dedoc) 31/42 Roberto de Carvalho e Rita Lee, em 1983 - (Pedro Martinelli/Dedoc) 32/42 Rita Lee e Roberto Carvalho - (Pedro Martinelli/Dedoc) 33/42 Rita Lee com os integrantes da banda Os Mutantes - (Leonardo Costa/Dedoc) 34/42 Rita Lee e o conjunto Tutti Frutti - (Leonardo Costa/Dedoc) 35/42 Rita Lee no Show do Ano no Ginásio da Portuguesa - (Paulo Salomão/Dedoc) 36/42 Rita Lee com Roberto de Carvalho, em 1982 - (Sergio Berezovsky/Dedoc) 37/42 A cantora Rita Lee, em 1985 - (Jorge Rosenborg/Dedoc) 38/42 Rita Lee, cantora - (//TV Globo) 39/42 Rita Lee, cantora, em 1991 - (Dudu Tresca/Dedoc) 40/42 Rita Lee durante show no Hollywood Rock 1995, no Estádio do Pacaembu - (Claudio Rossi/Dedoc) 41/42 Rita Lee, em 1979 - (J. Ferreira da Silva/Dedoc) 42/42 Rita Lee durante show em 2008 - (Patricia Cecatti/Dedoc)

Da intimidade do casal, o texto diz que fora dos palcos, eles se dedicam aos três filhos, Roberto, de 6 anos, João, de 4, e Antônio, de 1, em brincadeiras no apartamento de 1.200 metros quadrados em Higienópolis, em São Paulo. Diz ainda que Rita e Roberto não bebem álcool nem consomem drogas, “ainda que Rita admita já as ter consumido há oito anos”, afirma o texto. Sobre o sexo, Rita diz: “Nós, por exemplo, procuramos fazer amor em todas as partes da casa. Quando as pessoas não variam o cotidiano entre si, buscam variações fora do casamento”, ensina a cantora.

A reportagem conclui dizendo que Rita Lee é a única entre as artistas de sucesso do país, ao lado de Caetano Veloso, a manter e deixar exposta uma chama de inquietação. Quarenta anos depois, a fórmula do sucesso de Rita continuou a mesma e a cantora, a rainha do rock brasileiro, jamais perdeu a majestade.