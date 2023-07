Pra dizer adeus: Titãs anunciam oito novos shows em novembro e dezembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os Titãs anunciaram nesta terça-feira, 11, que irão fazer novos shows no final do ano da turnê Encontro, após o sucesso das primeiras apresentações. Ao todo, serão oito novos shows, agora chamados de Pra Dizer Adeus, entre 24 de novembro e 23 de dezembro em cidades como Recife, Natal, Juiz de Fora, Londrina, Uberlândia, Porto Alegre, Teresina, encerrando em São Paulo.

Quando o grupo anunciou que faria uma turnê comemorativa reunindo os sete integrantes clássicos — Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto —, o plano inicial era de apenas dez shows. Os ingressos logo se esgotaram e outras 12 apresentações extras foram marcadas. Ao todo, 600.000 pessoas assistiram à turnê, abrindo espaço para essas novas datas no fim do ano. Em São Paulo, por exemplo, foi a primeira vez que uma banda nacional conseguiu lotar um estádio por três noites seguidas, atraindo um público total de 150.000 pessoas.

A ideia, agora, é se apresentar em cidades não contempladas na agenda oficial e novos shows onde a demanda foi acima do esperado, como Recife, Rio de Janeiro e a grande despedida em São Paulo, onde a banda foi formada. A série começa em 18 de novembro, no Rio de Janeiro (na Arena Jockey) e segue: 24 de novembro, em Recife (na Área Externa Centro de Convenções); 25 de novembro, em Natal (na Arena das Dunas); dia 8 de dezembro, em Londrina (o local será anunciado em breve); dia 10 de dezembro, em Uberlândia (o local será anunciado em breve); dia 12 de dezembro, em Porto Alegre (no Auditório Araújo Vianna); dia 16 de dezembro, em Teresina (no Teresina Hall); e no dia 23 de dezembro, em São Paulo (no Allianz Parque).

Antes, em outubro, o grupo fará três shows no exterior: no Hard Rock Live, em Hollywood na Flórida, no dia 3 de outubro; e o Radio City Music Hall, em Nova York, no dia 6 de outubro. Eles também têm uma data confirmada em Lisboa, na Altice Arena, no dia 3 de novembro. Toda estrutura que fez da turnê Titãs Encontro algo inédito no país seguirá presente nas novas datas, como os telões de LED, as artes criadas para o espetáculo, a emocionante homenagem a Marcelo Fromer (por meio da participação de sua filha, Alice Fromer) e as músicas que marcaram gerações.

SERVIÇO:

Rio de Janeiro (Arena Jockey)

Data: 18 de novembro

Local: Rua Mário Ribeiro 410, Rio de Janeiro, RJ, 22430-160

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 270,00 (ingresso social) / R$ 225,00 (meia-entrada legal) / R$ 450,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 180,00 (ingresso social) R$ 150,00 (meia-entrada legal) / R$ 300,00 (inteira)

Camarotes: R$ 360,00 (inteira) por pessoa – Camarotes exclusivos para 15 ou 20 pessoas



Recife (Área Externa Centro de Convenções)

Data: 24 de novembro

Local: Av. Prof. Andrade Bezerra S/N, Olinda, PE, 53110-110

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 192,00 (ingresso social) / R$ 160,00 (meia-entrada legal) / R$ 320,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 120,00 (ingresso social) R$ 100,00 (meia-entrada legal) / R$ 200,00 (inteira)

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 442,00 (ingresso social) / R$410,00 (meia) / R$ 570,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.182,00 (ingresso social) / R$1.150,00 (meia) / R$ 1.310,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00



EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS





Natal (Arena das Dunas)

Data: 25 de novembro

Local: Av. Prudente de Morais 5121, Natal, RN, 59064-625

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 192,00 (ingresso social) / R$ 160,00 (meia-entrada legal) / R$ 320,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 120,00 (ingresso social) R$ 100,00 (meia-entrada legal) / R$ 200,00 (inteira)

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 442,00 (ingresso social) / R$410,00 (meia) / R$ 570,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.182,00 (ingresso social) / R$1.150,00 (meia) / R$ 1.310,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS





Juiz de Fora (Expominas)

Data: 03 de dezembro

Local: Rod. BR-040 S/N, km. 790, Juiz de Fora, MG, 36038-000

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 204,00 (ingresso social) / R$ 170,00 (meia-entrada legal) / R$ 340,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 150,00 (ingresso social) R$ 125,00 (meia-entrada legal) / R$ 250,00 (inteira)

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 454,00 (ingresso social) / R$420,00 (meia) / R$ 590,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.194,00 (ingresso social) / R$1.160,00 (meia) / R$ 1.330,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

Continua após a publicidade



Londrina (o local será anunciado em breve)

Data: 08 de dezembro

Local: será anunciado em breve

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 204,00 (ingresso social) / R$ 170,00 (meia-entrada legal) / R$ 340,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 150,00 (ingresso social) / R$ 125,00 (meia-entrada legal) / R$ 250,00 (inteira)

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 454,00 (ingresso social) / R$420,00 (meia) / R$ 590,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.194,00 (ingresso social) / R$1.160,00 (meia) / R$ 1.330,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

Continua após a publicidade



Uberlândia (o local será anunciado em breve)

Data: 10 de dezembro

Local: será anunciado em breve

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 204,00 (ingresso social) / R$ 170,00 (meia-entrada legal) / R$ 340,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 150,00 (ingresso social) / R$ 125,00 (meia-entrada legal) / R$ 250,00 (inteira)

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 454,00 (ingresso social) / R$420,00 (meia) / R$ 590,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.194,00 (ingresso social) / R$1.160,00 (meia) / R$ 1.330,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

Continua após a publicidade



Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna)

Data: 12 de dezembro

Local: Prq. Farroupilha 685, Porto Alegre, RS, 90035-191

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Platéia Gold: R$ 594,00 (ingresso social) / R$ 495,00 (meia-entrada legal) / R$ 990,00 (inteira)

Platéia Baixa Central: R$ 450,00 (ingresso social) / R$ 375,00 (meia-entrada legal) / R$ 750,00 (inteira)

Platéia Baixa Lateral: R$ 390,00 (ingresso social) / R$ 325,00 (meia-entrada legal) / R$ 650,00 (inteira)

Platéia Alta Central: R$ 330,00 (ingresso social) / R$ 275,00 (meia-entrada legal) / R$ 550,00 (inteira)

Platéia Alta Lateral: R$ 270,00 (ingresso social) / R$ 225,00 (meia-entrada legal) / R$ 450,00 (inteira)

Pista em Pé – Esquerda: R$ 210,00 (ingresso social) / R$ 175,00 (meia-entrada legal) / R$ 350,00 (inteira)

Pista em Pé – Direita: R$ 210,00 (ingresso social) / R$ 175,00 (meia-entrada legal) / R$ 350,00 (inteira)

Mesas Bistrô: R$ 550,00 (inteira) por pessoa – Mesas para 4 pessoas

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 844,00 (ingresso social) / R$745,00 (meia) / R$ 1.240,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 1.584,00 (ingresso social) / R$1.485,00 (meia) / R$ 1.980,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00



EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

Continua após a publicidade



Teresina (Teresina Hall)

Data: 16 de dezembro

Local: Av. Raul Lopes 2727, Teresina, PI, 64049-548

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 192,00 (ingresso social) / R$ 160,00 (meia-entrada legal) / R$ 320,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 120,00 (ingresso social) / R$ 100,00 (meia-entrada legal) / R$ 200,00 (inteira)

Camarote: R$ 156,00 (ingresso social) / R$ 130,00 (meia-entrada legal) / R$ 260,00 (inteira)

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 442,00 (ingresso social) / R$410,00 (meia) / R$ 570,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.182,00 (ingresso social) / R$1.150,00 (meia) / R$ 1.310,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

Continua após a publicidade



São Paulo (Allianz Parque)

Data: 23 de dezembro

Local: Av. Francisco Matarazzo 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Classificação Etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

Setores e preços:

Pista VIP – Diversão: R$ 270,00 (ingresso social) / R$ 225,00 (meia-entrada legal) / R$ 450,00 (inteira)

Pista Flores: R$ 180,00 (ingresso social) / R$ 150,00 (meia-entrada legal) / R$ 300,00 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 150,00 (ingresso social) / R$ 125,00 (meia-entrada legal) / R$ 250,00 (inteira)

Cadeira superior: R$ 57,00 (ingresso social) / R$ 47,50 (meia-entrada legal) / R$ 95,00 (inteira)

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 520,00 (ingresso social) / R$475,00 (meia) / R$ 700,00 (inteira) / Preço do pacote R$250,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.260,00 (ingresso social) / R$1.215,00 (meia) / R$ 1.440,00 (inteira) / Preço do pacote R$990,00

EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial VIP especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Backstage Tour

– Foto com os artistas

– Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

– 1 (um) ingresso Pista VIP

– Credencial especial

– Entrada antecipada dia do show

– Acesso à Passagem de Som dos artistas

– Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Siga