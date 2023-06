Titãs retornam a São Paulo com turnê comemorativa e homenagem à Rita Lee

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pela primeira em vez em trinta anos, os sete integrantes da formação clássica dos Titãs (Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto) finalmente voltaram a tocar juntos no lugar onde tudo começou: São Paulo. E o retorno não poderia ser mais emocionante. Em um Allianz Parque lotado, os músicos claramente estavam se divertindo como há muitos anos não se via.

Motivos para comemorar não faltavam e Branco Mello provou isso. Com a voz soando quase como se fosse um sussurro após ter se curado de um tumor na laringe, o músico foi o primeiro a falar com o público. “É emocionante estar com meus velhos companheiros e amigos de uma vida. Estou feliz. Passei por um momento difícil, tirei um tumor da garganta. Estou curado e me divertindo e agora vou cantar para vocês”, disse, antes de interpretar Tô Cansado. Sua voz praticamente não existia, mas ninguém na plateia se importou, pelo contrário. Depois de vencer o câncer e ter a coragem de se apresentar num estádio lotado, foi uma atitude para lá de rock and roll. Branco ainda cantou Cabeça Dinossauro, Flores e Eu Não Sei Fazer Música.

A todo momento, era possível perceber os integrantes sorridentes e interagindo como se nunca tivessem se afastado. A plateia era formada por fãs das antigas, muitos deles acompanhados dos filhos. O poder da nostalgia dos hits da banda também ajudou a lotar o estádio, algo particularmente inédito para uma banda de rock nacional atualmente. “É muito bom estar juntos deles e tocando música e nos comunicando”, disse Nando Reis.

Além do show desta sexta-feira, o grupo voltará a se apresentar no Allianz Parque no sábado e no domingo, sendo que o show de domingo será transmitido ao vivo pelo Multishow. Ao todo, nos três dias em São Paulo, segundo a organização, a banda se apresentará para 150.000 pessoas.

Formada na capital paulista em 1982, os Titãs foram perdendo seus membros com o passar dos anos até sobrarem apenas Branco, Britto e Bellotto. Agora, quando eles completam 40 anos de formação, retornam nesta turnê comemorativa que homenageia também o guitarrista Marcelo Fromer, que morreu em 2001. No show, o músico foi representado pela filha Alice Fromer, que cantou Toda Cor e Não Vou Me Adaptar. Ainda no palco, Alice também participou de uma bonita homenagem à Rita Lee, que morreu em 8 de maio, quando cantaram Ovelha Negra. Houve ainda uma homenagem a Erasmo Carlos na música É Preciso Saber Viver, regravada pelos Titãs em 1998. “Ele fez a trilha sonora das nossas vidas”, disse Paulo Miklos.

Ao todo, serão 24 shows da turnê encontro. As apresentações em São Paulo estavam previstas para serem as últimas, encerrando as comemorações onde tudo começou. A banda, no entanto, estendeu os shows para mais duas apresentações em Vitória, no Espírito Santo (23/06) e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo (30/06). Além disso, estão previstos também em outubro dois shows nos Estados Unidos, e em novembro, mais um em Lisboa, Portugal.

Confira o setlist completo:

Diversão Lugar Nenhum Desordem Tô cansado Igreja Homem Primata Estado Violência O pulso Comida Jesus não tem dentes no país dos banguelas Nome aos bois Eu não sei fazer música Cabeça Dinossauro

Set acústico

Epitáfio Os Cegos do Castelo Pra Dizer Adeus Toda cor Não Vou Me Adaptar Ovelha Negra

Segundo set

Família Go Back É Preciso Saber Viver 32 Dentes Flores Televisão Porrada Polícia AA UU Bichos Escrotos

Bis

Miséria Marvin Sonífera Ilha