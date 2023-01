Paul McCartney divulga canção ecológica feita com Jeff Beck; ouça

Em homenagem ao guitarrista Jeff Beck, que morreu neste mês, Paul McCartney divulgou uma faixa feita em parceria com o colega há 30 anos. Batizada de Why Are They Cutting Down the Rainforest? (Por que eles estão derrubando as florestas?, em tradução livre). A canção reforça a campanha vegetariana encabeçada por McCartney “Meat Free Monday”, a qual sugere às pessoas que deixem de comer carne às segundas-feiras — o intuito é diminuir o impacto do consumo de carne no planeta, entre eles o desmatamento para a criação de gado, e mostrar que é possível se alimentar bem com uma dieta vegetariana. Também ativista ecológico, Beck declama na canção um manifesto sobre a proteção das florestas.

“Com a triste partida de Jeff Beck — um amigo meu e ótimo, ótimo guitarrista — me lembrei de um tempo em que trabalhamos juntos há muitos anos em uma campanha pró-vegetarianismo”, escreveu o ex-beatle no comunicado que acompanhou a divulgação da canção. A música foi gravada pela dupla em 1994 e apresentada em um programa de rádio apresentado por McCartney. Confira: