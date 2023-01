Morre Jeff Beck, lenda da guitarra, aos 78 anos

Lenda do rock e um dos maiores guitarristas da história, o músico britânico Jeff Beck morreu nesta terça-feira, 10, aos 78 anos, vítima de uma meningite bacteriana. “É com profunda tristeza que divulgamos a morte de Jeff Beck. Após contrair uma meningite bacteriana, ele morreu em paz”, diz o comunicado da família, divulgado nesta quarta-feira.

Nascido Wallington, no Reino Unido, em 24 de junho de 1944, Geoffrey Arnold Beck ganhou fama em 1960 ao ser convidado para tocar guitarra no The Yardbirds, substituindo ninguém menos que Eric Clapton. Apesar de ter ficado no grupo por pouco mais de um ano (ele foi expulso por faltar vários shows), e ter gravado apenas um disco com a banda, a maioria dos sucessos teve participação de Beck. Faixas como Shapes of Things e Over Under Sideways Down, por exemplo, ajudaram a pavimentar a revolução do rock psicodélico.

Em 1967 montou a banda Jeff Beck Group, que levaria o seu nome, mas entraria para a história por contar com dois desconhecidos: Rod Stewart, nos vocais (que mais tarde também se transformaria em uma lenda) e Ronnie Wood, no baixo (que depois entraria para os Rolling Stones) e Mick Waller na bateria. O peso das faixas do álbum Truth, por exemplo, foi essencial na próxima revolução que o rock sofreria, com o surgimento do heavy metal, influenciando sobremaneira Jimmy Page e o Led Zeppelin. Nos anos seguintes, após o fim do grupo, se aliou a outros dois grandes músicos para formar o Beck, Boger & Appice, expandindo suas habilidades no instrumento para áreas como a soul music, inclusive com colaborações de Stevie Wonder. Em 1974, já em carreira solo, Beck lançou Blow By Blow, álbum que fundia jazz, rock e funk.

Nos anos 1980 voltou a se reunir com Rod Steart e a partir dos anos 1990 gravou com Mick Jagger, Bon Jovi, Tina Turner, Seal, Brian May e ZZ Top. Seu último trabalho, o álbum 18, foi lançado no ano passado, em uma parceria com o ator Johnny Depp. No disco, além de gravarem canções autorais, eles também regravaram clássicos do Beach Boys, Marvin Gaye e The Velvet Underground.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

