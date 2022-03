Partido de Bolsonaro erra CNPJ e Justiça não intima Lollapalooza

A decisão do ministro Raul Araújo, que censurou as manifestações políticas de músicos no festival Lollapalooza, pode não ter tido efeito algum porque o PL (Partido Liberal), do presidente Jair Bolsonaro, errou o e-mail e o CNPJ da empresa que produz o festival, a Time For Fun, entrando com uma representação contra duas empresas inaptas e que não têm nada a ver com o evento.

O pedido foi feito contra as empresas Lollapalooza Brasil Serviços de Internet Ltda e Latin Investment Solutions Participações Ltda, que estão inaptas desde 2018 e 2019, respectivamente. Ao descobrir o erro, o PL apresentou uma nova petição.

VEJA apurou que até o momento a intimação não foi entregue oficialmente para o Lollapalooza e, como o festival acaba neste domingo, 27, ela será nula. Ou seja, as manifestações dos artistas, como a banda Fresno e o rapper Djonga, que gritaram Fora Bolsonaro em seus shows, não deverão receber multas.

A Justiça tentou intimar as duas empresas, mas os endereços eram inexistentes. “Sendo inócua a expedição pelos Correios da intimação, uma vez que o festival tem data final marcada para o dia 27/03/2022 (este domingo)”, diz um trecho do documento.

