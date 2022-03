Anitta aponta censura do TSE no Lollapalooza e se oferece para pagar multa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A cantora Anitta se juntou à lista de celebridades que comentaram sobre a decisão do TSE de vetar manifestações políticas de artistas no Lollapalooza. Respondendo a uma publicação no Twitter que trazia a íntegra da decisão, ela ironizou a multa estabelecida para quem for pego fazendo “campanha eleitoral antecipada”. “50 mil? Poxa… menos uma bolsa. FORA BOLSONAROOOOO.”, escreveu ela. Na mesma publicação, Anitta ainda questionou se a regra é válida também para o exterior. “Porque meus festivais são só internacionais,” ostentou.

Além da postagem no twitter, a cantora também se manifestou em um vídeo no Instagram, onde descreve a decisão do TSE como um ato de censura. “Não existe isso de proibir um artista de expressar publicamente a infelicidade dele perante o governo que está rolando no momento. Proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual é censura,” disparou ela, que ainda se ofereceu para pagar multas de artistas penalizados pelo órgão. “Vai colocar multa de não sei quanto? A gente paga, querido. Meus amigos que quiserem se manifestar, eu pago a multa de vocês.”

Cada vez mais ativa na oposição ao presidente dentro do meio artístico, Anitta encabeçou uma campanha nas últimas semanas para que os jovens a partir de 16 anos tirem o título de eleitor a tempo da próxima eleição. Primeira brasileira a liderar a parada global do Spotify, com o hit Envolver, ela não estava no line-up do Lollapalooza, mas fez uma participação no show da cantora Miley Cyrus, na noite de sábado, a convite da americana.

Nesse domingo, 27, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou um pedido do partido do presidente Bolsonaro para vetar manifestações políticas de artistas no Lollapalooza, depois que Pabllo Vittar ergueu uma bandeira com a foto de Lula em sua apresentação. Na resolução, porém, um dos exemplos de “campanha eleitoral antecipada” é o show da cantora Marina, cuja “campanha” consistiu em xingar Putin e Bolsonaro. Além de Anitta, Paolla Oliveira, Luciano Huck e Antonio Tabet, humorista do Porta dos Fundos, também se manifestaram contra a decisão nas redes.