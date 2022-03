No 1º show do Lollapalooza após veto a atos, Fresno puxa ‘fora Bolsonaro’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Apesar da proibição do TSE, que atendeu um pedido do Partido Liberal (PL) proibindo manifestações políticas no Lollapalooza, os gritos de Fora Bolsonaro continuaram. Durante o show da Banda Fresno, o vocalista Lucas Silveira gritou Fora Bolsonaro e exibiu nos telões a mesma frase durante quase um minuto. A plateia seguiu o cantor e entoou os gritos em uníssono.

O show da Fresno começou com dez minutos de atraso, após o festival ter suspendido as atividades por cerca de 50 minutos em decorrência do mal tempo e do risco de raios. O show contou ainda com a participação especial de Lulu Santos na música Ja Faz Tanto Tempo e também em Toda Forma de Amor. No palco Lulu Santos disse “como disse Carmen Lúcia, cala boca já morreu”, em referência ao discurso da Ministra do Supremo Tribunal Federal sobre censura.

A legenda entrou com a ação no tribunal depois que a cantora Pabllo Vittar segurou uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula, principal rival de Bolsonaro nas eleições de 2022, ao passar pelo meio do público na passarela do festival durante sua apresentação no sábado. Por diversos momentos, a plateia dos shows também entoou coros contra o presidente. Na ação, o PL citava ainda manifestação da cantora britânica Marina, que xingou Bolsonaro em sua apresentação, como outro exemplo de “propagando eleitoral antecipada”.

