Os números impressionantes do filme-concerto de Taylor Swift no streaming

O filme de Taylor Swift que leva a badalada turnê The Eras do palco para as telas chegou na semana passada ao Disney+, e já acumula números valiosos no streaming: a produção se tornou a mais vista da história da plataforma, com 4,6 milhões de visualizações em seus primeiros três dias de exibição. No total, o filme de 3h30 de duração foi reproduzido por 16,2 milhões de horas ao longo do final de semana.

Antes de chegar ao streaming, Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) foi exibido nos cinemas, e arrecadou mais de 260 milhões de dólares de bilheteria em todo o mundo. A versão disponibilizada na Disney traz músicas que não estavam na produção cinematográfica, e que foram cantadas ao longo da turnê como parte das “canções surpresas”, momento acústico da apresentação em que a americana canta músicas que estão fora da setlist fixa do show — as escolhidas para entrar no streaming foram Maroon, Death by a Thousand Cuts, You Are in Love e I Can See You, além de Cardigan, que faz parte da setlist fixa, mas foi cortada nos cinemas.

Na estrada desde março de 2023, e com datas até o final do ano, a The Eras se tornou a primeira turnê bilionária da história, e entrou para o Guinnes Book como o giro de maior arrecadação da indústria, ultrapassando os 939 milhões de dólares da Farewell Yellow Brick Road de Elton John, que antes liderava o ranking. Com uma estrutura cenográfica de cair o queixo, a qual demanda noventa caminhões para o transporte, e mais de 100 pessoas envolvidas nos bastidores, o show com mais três horas é uma maratona em que Taylor dança e toca instrumentos, enquanto troca dezesseis vezes de figurino e transita por todas as “eras” de sua carreira, da adolescência no country ao estrelato no pop.