‘The Eras Tour’: Como assistir ao filme da Taylor Swift no streaming

Sucesso de bilheteria, 0 filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour, registro da atual turnê da cantora, chega ao catálogo do Disney+ nesta quinta-feira, 14, em uma versão estendida. Com impressionantes 3 horas e 30 minutos de duração, o longa agora inclui cinco faixas do show principal que não foram apresentadas nas telonas, entre elas, Cardigan e Maroon. A produção estará disponível para assinantes da plataforma a partir das 22h.

Como o filme foi gravado ao longo de três shows no SoFi Stadium de Los Angeles, em agosto de 2023, espera-se que as outras faixas extras — mantidas em segredo por Taylor — sejam as três músicas restantes que ela cantou em sua passagem pela metrópole californiana: Death by a Thousand Cuts, You Are in Love e I Can See You.

Dirigido por Sam Wrench, o longa faturou cerca de 261,6 milhões de dólares nas bilheterias mundialmente, batendo recorde de arrecadação. A produção foi adicionada ao Guinness World Records, o livro dos recordes, como o filme-concerto mais lucrativo da história.

Desde que iniciou sua incursão pelos palcos, a The Eras Tour ganhou status de fenômeno cultural, arrastando multidões e movimentando a economia. Nas cidades onde a cantora se apresentou, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou, fenômeno chamado de “efeito Swift”. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços prestados às famílias, que acomodam hotéis e restaurantes, registraram um avanço de 2,2% em novembro de 2023, o que pode ser relacionado às seis apresentações que a popstar realizou em São Paulo e no Rio de Janeiro no período.

