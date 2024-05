Os 7 maiores shows da história — e em qual posição está Madonna no Rio

No último sábado, 4, Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o apoteótico show de encerramento da The Celebration Tour. Com a presença massiva do público, a apresentação da rainha do pop entrou para a lista das maiores apresentações do mundo, dividindo a quinta colocação com o festival Monsters of Rock — evento que, em 1991, reuniu a mesma quantidade de pessoas em Moscou para assistir a bandas como Pantera, The Black Crowes, Metallica e AC/DC.

Além de atestar o poder de Madonna para arrastar multidões aos 65 anos, a entrada no ranking global também amplia a vantagem do Brasil como anfitrião de peso da industria musical: entre os 10 maiores shows do mundo, quatro deles aconteceram em Copacabana, incluindo o maior de todos — a virada do ano de 1994 para 1995, Revéillon que contou com Rod Stewart tocando para uma multidão de 3,5 milhões de pessoas, segundo o Guinnes Book. Além de Madonna e Stewart, o ranking das areias cariocas tem ainda o brasileiríssimo Jorge Ben Jor, que tocou para 3 milhões de pessoas em 1993, e os rockeiros do Rolling Stones, com um público de 1,5 milhão de pessoas em 2006.

Confira o ranking:

Rod Stewart, Rio de Janeiro, 1994 – de 3,5 a 4 milhões de pessoas Jean-Michel Jarre, Moscou, 1997 – 3,5 milhões de pessoas Jorge Ben Jor, Rio de Janeiro, 1993 – 3 milhões de pessoas Jean-Michel Jarre, Paris, 1990 – 2,5 milhões de pessoas Monsters of Rock, Moscou, 1991 / Madonna, Rio de Janeiro, 2024 – 1,6 milhão de pessoas The Rolling Stones, Rio de Janeiro, 2006 – 1,5 milhão de pessoas

