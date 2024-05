Nem Buba de ‘Renascer’ perde show de Madonna em Copacabana

Com público estimado em mais de 1,5 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, Madonna teve uma espectadora peculiar em sua apresentação neste sábado, 4: Buba, personagem de Gabriela Medeiros em Renascer. No encerramento do capítulo que antecedeu o show da rainha do pop, a novela das 9 da Globo exibiu uma cena em que Buba aparece com amigos e José Augusto (Renan Monteiro) nas areias cariocas, prontos para assistir à cantora. A ação do folhetim ainda contou com o merchandising do Itaú, banco que patrocina a vinda de Madonna ao Brasil para o encerramento da turnê Celebration, em que ela revisita os 40 anos de sua carreira. Este foi o único show da estrela na América Latina, e todos os outros 80 aconteceram na América do Norte e na Europa.

Assim como sua intérprete, Buba é uma mulher transexual no remake de Renascer — obra escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi. Na cena em que está no show de Madonna, a jovem está acompanhada de amigas trans, um amigo homossexual e Augusto, filho de José Inocêncio (Marcos) e irmão de José Venâncio (Rodrigo Simas). Buba namorava Venâncio, mas este morreu em uma emboscada do vilão Egídio (Vladimir Brichta), e agora a personagem está começando a se envolver com Augusto.

