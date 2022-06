O valor milionário que Kate Bush ganhou com música em ‘Stranger Things’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Lançada em 1985, a música Running Up That Hill (A Deal with God), do álbum Hounds of Love, de Kate Bush, voltou as paradas desde que foi incluída na trilha sonora da série Stranger Things, da Netflix. Desde maio, a música só cresce e atingiu o primeiro lugar das paradas britânicas, o quarto lugar da prestigiosa Billboard Hot 100, nos Estados Unidos (posição que Kate jamais havia atingido na carreira), e está em primeiro entre as músicas mais tocadas no Spotify, com cerca de um milhão de execuções diárias.

Tanto sucesso significa também polpudos pagamentos de royalties. No caso de Kate Bush, a grana que irá para o bolso dela será ainda maior, já que ela é dona da empresa Noble & Brite, responsável por administrar todo o seu catálogo musical, inclusive o licenciamento. Ou seja, Kate não precisará repartir os ganhos com nenhuma gravadora ou editora musical. A Warner Bros tem apenas os direitos de distribuição.

Segundo o site Music Business Worldwide, apenas nos streamings do Spotify, Kate deverá ganhar cerca de 200 mil dólares (cerca de um milhão de reais). Soma-se a esse valor as reproduções em outros serviços de streaming, inclusive o clipe no YouTube, mais o valor de licenciamento para a Netflix, a fortuna que Kate deverá ganhar poderá chegar, segundo o jornal britânico The Sun, a 1 milhão de libras (cerca de 6,3 milhões de reais).

Continua após a publicidade