O silêncio eloquente de Justin Timberlake sobre biografia de Britney

Justin Timberlake virou figurinha carimbada nos tabloides americanos nesta semana — sem ao menos ser fotografado por um paparazzo. Acontece que a biografia A Mulher em Mim, de Britney Spears, teve seus primeiros trechos divulgados antes de chegar às livrarias ao redor do mundo, em 24 de outubro. Neles, a cantora revela detalhes sobre seu relacionamento com Timberlake, com quem namorou entre 1999 e 2002. Entre eles, um aborto estimulado pelo astro pop e um término via mensagem de texto. Segundo o portal Entertainment Tonight, as notícias têm sido evitadas por ele, em uma ´postura de silêncio constrangedor – e eloquente.

Agora, uma fonte supostamente próxima ao artista teria dito ao veículo: “Justin tem se concentrado em sua própria família e tentado não se preocupar com o livro de Britney. Nos últimos anos, ele tem tentado apoiá-la à distância. Eles namoraram há muito tempo, mas ele ainda a respeita. Justin e Jessica Biel, sua esposa, só querem que todos cresçam e evoluam, em vez de continuarem a trazer o passado à tona.”

Nas redes sociais, a linha do tempo do relacionamento e suas repercussões midiáticas têm alimentado inúmeras postagens avessas a Timberlake — que criticam, por exemplo, suas declarações à imprensa sobre as circunstâncias do término e o clipe da canção Cry Me A River, em que uma sósia de Spears é representada como adúltera.