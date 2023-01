O silêncio conivente dos sertanejos após atos terroristas em Brasília

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após o ataque golpista de terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que tomou de assalto o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, diversos artistas se manifestaram nas redes sociais, condenando-os veementemente. “Imagina se fossem professores”, escreveu o músico Marcelo D2, que completou: “Já mataram alguém como fizeram no Capitólio, ou ainda não?”. Prestes a subir no palco para fazer um show, a cantora Anitta disse a jornalistas que estavam em seu camarim: “O que a grande maioria quer é a paz entre todo mundo e ninguém ganha quando o cenário é dessa forma”. Mais tarde, nas redes sociais, ela escreveu: “Que terrível isso tudo. O Estado Democrático de Direito deve ser defendido e não atacado. O que aconteceu ontem foi um crime contra a democracia e a nossa nação. Que os 3 poderes encontrem juntos um caminho para combater esses atos e que a justiça seja feita a favor do nosso país”. Já João Barone, baterista do Paralamas do Sucesso, escreveu: “Cada uma dessas infelizes criaturas que protagonizou o triste cenário de selvageria que testemunhamos ontem traz na testa a marca da besta onde se lê: Bolsonaro. O Brasil precisa se livrar dessa praga. Urgente!”.

Mas, até o momento, não se ouviu nem um pio dos cantores sertanejos – que, em sua maioria, declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral.

O músico Gusttavo Lima, um dos apoiadores mais ferrenhos de Bolsonaro, se envolveu em uma polêmica no primeiro dia do ano ao expulsar uma mulher de seu show após ela arremessar uma garrafa d’água nele. A ex-fã, Virgínia Bandeira, escreveu que jogou a garrafa no músico após ele citar Jair Bolsonaro no show. “Me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de Réveillon onde paguei caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, afirmou a mulher.

O cantor Zezé Di Camargo, também no primeiro dia do ano, em um show na Flórida, elogiou o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos. “Allan, vou falar uma coisa aqui. Você representa milhões de brasileiros, principalmente a mim. Eu gostaria de ter a grandeza e a coragem que você tem”, disse Zezé ao blogueiro.

Já condenações contra os atos terroristas que ocorreram no domingo em Brasília, nem um pio.