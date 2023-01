O choque de Anitta ao saber dos atos terroristas em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta estava prestes a subir ao palco de um show no Riocentro, neste domingo, 8, quando soube dos atos terroristas de bolsonaristas em Brasília. Transtornada com as notícias que ainda chegavam inicialmente, com as imagens estarrecedores de destruição, a cantora assim declarou aos que estavam no camarim: “Acho muito triste tudo isso que esteja acontecendo. Vamos sair dessa, porque uma grande parte do país quer a paz. Independentemente do que você gostaria, ou de qual presidente você gostaria. O que a grande maioria quer é a paz entre todo mundo e ninguém ganha quando o cenário é dessa forma”, disse a cantora, que deu todo o apoio a Lula (PT) na fase das eleições.