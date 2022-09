O recorde musical de Bad Bunny que o coloca entre os maiores da história

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Bad Bunny está vivendo um dos melhores momentos da carreira e acaba de bater mais uma marca importante: essa semana, o álbum Un Verano Sin Ti lidera novamente a parada de álbuns da Billboard, pela 11ª semana não-consecutiva desde que foi lançado. O feito faz do trabalho do porto-riquenho o mais bem-sucedido desde o Views, do rapper Drake, que liderou a parada por 13 semanas em 2016.

A dominância impressionante é resultado de uma ascensão que parece não ter fim: em 2021, o cantor foi o mais ouvido no Spotify, com 9,1 bilhões de reproduções, repetindo o feito de 2020, quando se tornou o primeiro artista de língua não-inglesa a liderar a parada global. Também em 2021, o álbum El Último Tour del Mundo se tornou o primeiro cantado inteiramente em espanhol a ser o número 1 na história da Billboard.

Nascido Benito Antonio Martínez Ocasio em Vega Baja, Porto Rico, o artista escolheu Bad Bunny (Coelhinho Mau) como nome artístico por causa de uma foto da infância em que aparece fantasiado. Depois de lançar suas primeiras produções, em 2016, foi de empacotador de supermercado ao estrelato absoluto em menos de seis anos — a julgar pelos números, o céu é o limite.