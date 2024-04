O que esperar do enorme palco em que Madonna se apresentará no Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No primeiro sábado de maio, 4, Madonna apresentará o último show da turnê Celebration gratuitamente na orla de Copacabana, em evento que deve movimentar quase 300 milhões de reais segundo a Prefeitura do Rio. Antes da data, o frenesi já movimenta a venda de passagens de ônibus e avião e o mercado de hotelaria da capital carioca — e já interfere na paisagem litorânea. Duas semanas antes do show, o enorme palco já está montado na praia, e é dificilmente ignorado por quem ali passa.

Ao todo, Madonna terá acesso a 812 metros quadrados para desfilar, dançar e espalhar os integrantes de seu balé. A frente conta com 18 metros de altura e 24 metros de largura, além de ser complementada por três passarelas — uma de 22 metros de extensão e duas de 20 — para maior aproximação da cantora ao público.

O show deve ser o maior da carreira da americana, mais de 40 anos após seu início. Totalmente único, o evento terá planejamento próprio e não deve seguir a programação tradicional dos shows da Celebration, iniciada em outubro de 2023 em Londres. Até então, Madonna vem utilizando as mais de 2 horas de apresentação para resumir seu catálogo de hits, cantando sucessos como Like a Prayer, Vogue, La Isla Bonita e Bitch I’m Madonna. É esperado que ela ainda receba convidados especiais no palco e uma atração de abertura, mas nenhum nome foi confirmado.

O show tem hora marcada para 21:30 e será transmitido ao vivo pela Rede Globo tanto em seu canal de TV aberta quanto no streaming Globoplay e na emissora Multishow.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial