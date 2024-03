Madonna no Rio de Janeiro: saiba detalhes do show em Copacabana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna fará o que deve se tornar o maior show de sua carreira na Praia de Cobacabana, no dia 4 de maio. Encerrando a turnê The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da artista, a apresentação gratuita já vem movimentando os hotéis no Rio de Janeiro, com a alta procura de turistas ansiosos por verem de perto — ou nem tanto — a diva pop. A expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas compareça ao evento. Quem não for pessoalmente, porém, poderá assistir do conforto do lar a transmissão ao vivo através da TV Globo e do canal pago Multishow. Assinantes do Globoplay também terão acesso ao evento que está marcado para começar 21h45.

A última vez em que Madonna fez show por aqui foi há 12 anos. Antes mesmo da nova apresentação ser anunciada, os rumores de que ela viria foram suficientes para lotar todos os hotéis na orla de Copacabana e o tradicional Copacabana Palace, que está totalmente reservado na semana do show provavelmente para abrigar o cantora e sua equipe. Em novembro do ano passado, na Alemanha, ela perguntou quantos brasileiros estavam na plateia. Ao saber que havia fãs do país presentes, ela falou: “Estarei lá em algum momento”. Em janeiro deste ano, o produtor da cantora, William Orbit, disse em suas redes sociais que o show no Brasil aconteceria até o outono (no Hemisfério Norte), porém, sem dar mais detalhes.

Devido a uma doença que deixou a cantora internada por alguns dias, as datas originais da turnê comemorativa tiveram que ser reajustadas. Madonna avisou em suas redes oficiais que o último show da turnê seria no dia 9 de abril, em Miami. Aparentemente, mais uma data foi adicionada ao calendário, agora no Rio de Janeiro.

