O problema de saúde que levou Bruce Springsteen a cancelar shows

O cantor americano Bruce Springsteen adiou todos os shows que faria em setembro devido a problemas de saúde. Ele trata um quadro de úlcera gástrica e cancelou a agenda a pedidos médicos. “Estamos todos de coração partido de ter que adiar esses shows”, disse o músico em um comunicado nas redes sociais.

O adiamento afeta oito shows que aconteceriam nos Estados Unidos, um deles marcados para essa quinta-feira, 7, em Nova York. Essa é a terceira vez no ano que Springsteen precisa adiar apresentações por conta da úlcera. As apresentações afetadas anteriormente aconteceriam em março e no final de agosto, na Flórida. “Estaremos de volta com esses shows e mais alguns. Obrigado pela sua compreensão e apoio. Temos nos divertido muito nos shows nos EUA e estamos ansiosos por mais momentos excelentes. Voltaremos em breve”, escreveu ele.

Springsteen está em turnê desde o início de fevereiro. O show leva para os palcos músicas de seu trabalho mais recente, o álbum Only the Strong Survive, lançado em novembro de 2022.

