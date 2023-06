Bruce Springsteen tira turnê de 1978 do fundo do baú em novo álbum

The Darkness Tour ‘78, de Bruce Springsteen and The E Street Band (nas plataformas de streaming)

Com uma intensidade e entrega no palco nunca antes vista, Bruce Springsteen protagonizou em 1978 uma das melhores turnês de sua carreira. O afiado repertório trazia as canções de seu quarto álbum de estúdio, Darkness On The Edge of Town. Para celebrar os 45 anos do lançamento do disco, o músico divulga agora o registro ao vivo de vinte daquelas canções, até então indisponíveis em streaming, como a potente Badlands, que abria os shows, e a antológica Because The Night, imortalizada por Patti Smith.