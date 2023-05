Michelle Obama toca tamborim e faz backing vocal para Bruce Springsteen

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Bruce Springsteen ganhou uma backing vocal de peso no show que ele fez neste final de semana, em Barcelona, na Espanha. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, subiu ao palco e tocou tamborim e cantou com o músico na música Glory Days. Nos bastidores, o ex-presidente Barack Obama se mostrou bastante empolgado e postou um vídeo dizendo: “O quão descolada é a minha esposa?”.

Logo depois, Michelle desceu para a plateia e passou o restante da apresentação ao lado de Obama dançando. O ex-presidente e sua família viajou para a Espanha com Springsteen junto com Steven Spielberg e sua esposa, a atriz Kate Capshaw – que também cantou durante o show.

Obama mantém uma amizade com Springsteen desde 2008, quando o músico o apoiou para presidência dos Estados Unidos. Após a saída da presidência, Obama gravou um podcast e um livro com Springsteen, ambos intitulados Renegades: Born in The USA. Obama também concedeu ao músico a Medalha Presidencial da Liberdade, em 2016.