O novo e ruidoso capítulo da briga entre ex-integrantes do Pink Floyd

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A briga entre os ex-integrantes do Pink Floyd ganhou um novo capítulo nesta semana. Em entrevista ao The Daily Telegraph, o baixista Roger Waters disparou críticas contra os ex-integrantes e contou que regravou sozinho todas as músicas do clássico álbum da banda The Dark Side of The Moon, que completa 50 anos em março.

Recentemente, a esposa de David Gilmour chamou Waters de antissemita, defensor de Putin e megalomaníaco. Em resposta, o artista criticou a música Hey Hey Rise Up, composta pelo ex-colegas, para arrecadar fundos para as vítimas da Guerra da Ucrânia. Waters disse que os ex-colegas não sabem compor. “Nick Mason nunca fingiu que sabia compor. Mas David Gilmour e Rick Wright? Eles não conseguem compor músicas, eles não têm nada a dizer. Eles não são artistas, eles não têm ideias, nem uma sequer. Eles nunca tiveram e isso os enlouquece”, disse.

Sobre a regravação do clássico álbum, Waters disse: “Eu escrevi The Dark Side of the Moon. Vamos nos livrar desse negócio de ‘nós’. Claro que nós éramos uma banda, tinham quatro de nós, todos contribuímos – mas é meu projeto e fui eu que escrevi”. O entrevistador Tristram Fane Sauders ouviu uma prévia da gravação e ficou impressionado com o resultado. Segundo ele, Money ganhou uma influência country, que lembra Johnny Cash, Breathe é mais lenta. Time, por sua vez “soa fantástico com um novo timbre”.

Nesta quarta-feira, 8, Waters também discursou na ONU e se dirigiu ao Conselho de Segurança afirmando acreditar que a invasão à Ucrânia foi ilegal, mas que a agressão foi provocada. O convite, no entanto, partiu da própria Rússia e foi criticada pelos diplomatas. “A diplomacia russa costumava ser séria. O que vem depois? O Mr. Bean?”disse um diplomata do Conselho de Segurança da ONU, que falou sob condição de anonimato, à agência de notícias Reuters.

As reações ao discurso começaram imediatamente. Nesta quinta, o embaixador da Ucrânia na ONU fez um trocadilho com a música do Pink Floyd para criticar o músico. “Que triste para seus ex-fãs vê-lo aceitando o papel de apenas um tijolo no muro. Um muro de desinformação e propaganda russa”, disse Sergiy Kyslytsya. “” Continue dedilhando o violão, Sr. Waters. Convém mais do que dar palestras ao Conselho de Segurança sobre como agir. Nada de porcos voadores aqui, por favor”, acrescentou.