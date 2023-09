O impressionante show do U2 em uma esfera tecnológica em Las Vegas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os irlandeses do U2 deram início na noite desta sexta-feira, 29, em Las Vegas, a sua turnê residente na cidade. Apesar do show ter sido a primeira apresentação completa da banda desde dezembro de 2019, o que chamou a atenção foi o local onde o grupo tocou, o The Sphere, uma gigantesca esfera com o maior telão de led do mundo com 18k e que proporciona um efeito absolutamente estonteante na plateia.

A construção da esfera gigante custou cerca de 2 bilhões de dólares (cerca de 9 bilhões de reais) e se trata da maior estrutura esférica do mundo, com capacidade para 17.600 pessoas sentadas ou 20.000 em pé.

A temporada do U2 na cidade vai até 16 de dezembro e celebrará os 30 anos do álbum Achtung Baby. Ao todo, serão 25 apresentações. Esta será a primeira vez que o grupo não se apresentará com o baterista Larry Mullen Jr, afastado por problemas de saúde e substituído pelo holandês Bram van de Berg.

O repertório foi composto por todas as músicas do álbum Achtung Baby além da faixa inédita Atomic City, lançada nesta sexta-feira.

