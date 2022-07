Ingressos para os shows de Adele em Las Vegas custam até 213 mil reais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em 18 de novembro, a cantora Adele finalmente dará início a uma história turnê residente em Las Vegas, com 24 shows remarcados até 25 de março de 2023, depois de ter a turnê adiada no início do ano, além de outras oito novas datas incluídas. As 32 apresentações podem até parecer muito, mas os ingressos que já foram vendidos para as apresentações adiadas estão sendo revendidos por valores que podem chegar até a 40 mil dólares (cerca de 213 mil reais). Já os ingressos para as novas datas começarão a ser vendidos em 3 de agosto pela Ticketmaster apenas para aqueles que já conseguiram efetuar um registro prévio no site.

Intitulada Weekends With Adele (Finais de semana com Adele), a turnê residente da cantora marca seu retorno aos palcos americanos desde 2017. Segundo uma reportagem da Bloomberg, os ingressos caríssimos estão sendo vendidos no site de revenda Stubhub e variam entre 600 dólares a 41.280 dólares.

Adele, no entanto, não chegou a explicar exatamente a razão do adiamento da turnê. A artista apenas se desculpou com uma mensagem nas redes sociais. “Sei que para alguns de vocês foi uma decisão horrível da minha parte, e eu sempre vou me arrepender por isso. Mas, eu prometo a vocês que foi a decisão certa”, ela escreveu.