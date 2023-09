O alerta dado por Katy Perry sobre ex-marido acusado de estupro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ator e comediante Russell Brand, que também ficou famoso por defender cuidados com a saúde mental – e por ter sido casado com a cantora Katy Perry –, foi acusado de estupro por uma mulher e de importunação sexual por três outras, segundo uma investigação em parceria de dois jornais e um canal de TV na Inglaterra. Brand nega as acusações e chegou a publicar nas redes sociais um vídeo se defendendo. A notícia que começou a circular ao longo do fim de semana resultou na retomada de antigos comentários e alfinetadas de mulheres que se relacionaram com ele no passado, entre elas a cantora pop.

Em uma entrevista de 2013, Katy afirmou que Brand era muito controlador e que, após o divórcio, descobriu a “verdade” sobre quem ele era, porém, não falaria sobre isso publicamente. “Apenas vou dizer que nunca mais nos falamos desde que ele me mandou uma mensagem de texto terminando o casamento no dia 31 de dezembro de 2011”, afirmou a cantora. Os dois começaram a namorar em 2009 e se casaram em 2010 – 14 meses depois, se separaram. Na época, Brand culpou Katy pelo fim da união, dizendo que o ritmo de trabalho intenso da cantora, então em turnê, atrapalhou a relação.

Outra cantora e ex do comediante, Dannii Minogue afirmou em uma entrevista de 2006 que Brand era um “predador vil” e “viciado em sexo”. Outro incidente envolvendo o ator voltou à tona, em uma entrevista em 2012 com a jornalista Liz Hayes para o programa 60 Minutes: Brand entra no programa e beija Liz na boca diante das câmeras como uma “brincadeira”. O caso fez Brand ser afastado de duas instituições de caridade, uma voltada para assistência de mulheres e outra para viciados em drogas em recuperação.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga