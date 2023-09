A curiosa ligação entre Caetano Veloso e o novo filme de Almodóvar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Amigos de longa data, Caetano Veloso e Pedro Almodóvar já uniram suas visões artísticas em antigos trabalhos do diretor. Agora, no curta Estranha Forma de Vida, Caetano é, por assim dizer, uma presença espiritual na produção: o título do filme é o mesmo da canção regravada por Caetano para o disco Fados, de 1986. O roteiro narra a história de dois caubóis e antigos amantes, vividos por Ethan Hawke e Pedro Pascal, que se reencontram após 25 anos sem contato. Com 30 minutos de duração, o curta será exibido nos cinemas acompanhado de uma entrevista de Almodóvar, que destrincha seu modo de fazer cinema, o gosto pelo faroeste e, especialmente, as razões pelas quais essa versão da canção na voz de Caetano lhe inspirou na concepção do filme. Confira no vídeo a seguir mais sobre essa relação do diretor com os cantores brasileiros.

