No camarim do Rock in Rio, Post Malone revela torcida para time de futebol

Depois de aparecer usando uma camisa da seleção brasileira, o rapper Post Malone, que se apresenta neste sábado, 3, no Rock in Rio, apareceu no camarim do Rock in Rio, horas antes de subir ao palco, usando uma camisa do Flamengo. O flagra foi feito pela equipe do Multishow e postado nas redes sociais do canal.

Em sua passagem pelo Brasil, o músico demonstrou estar antenado no esporte e a escolha de usar a camisa rubro-negra faz um afago na maior torcida do Brasil. A camisa, aliás, está customizada com o nome do cantor e o número 10. Nos últimos dias, os integrantes do Iron Maiden foram assistir ao jogo do Vasco da Gama, cuja torcida organizada usa o mascote da banda como símbolo.