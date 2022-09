A estranha relação entre o Vasco da Gama e os roqueiros do Iron Maiden

O Rock in Rio ainda não começou, mas o roqueiros já estão se divertindo pela capital carioca. Na noite da quarta-feira, 31, Janick Gers, guitarrista do Iron Maiden, headliner da noite de abertura do festival na sexta-feira, 2, foi flagrado curtindo a partida entre Vasco da Gama e Guarani nas arquibancadas do São Januário. Essa, no entanto, não é a primeira vez que um integrante da banda prestigia o time carioca – na verdade, o Vasco tem uma relação de longa data com o grupo, cujos membros não raro aparecem nos jogos quando estão em terras brasileiras.

A estranha relação começou 1989, quando a torcida organizada vascaína Força Jovem adotou o mascote Eddie como símbolo, estampando o personagem que representa o Maiden em seus bandeirões e camisetas. De lá para cá, Eddie deixou de ser conhecido apenas pelos roqueiros fãs da banda, e foi abraçado também pelos torcedores do clube carioca. A relação se estreitou em 2001, quando Janick Gers e o baixista Steve Harris foram convidados para assistir à partida entre Vasco e São Caetano no Maracanã, na final da Copa João Havelange, um dia antes de se apresentarem no Rock in Rio.

Desde então, o grupo prestigia o time sempre que passa por aqui. Em 2016, Steve Harris – que tem uma flâmula do clube adornando uma de suas casas – foi presenteado por torcedores vascaínos com uma placa que continha a frase: “The greatest team in Brazil salutes the greatest band in the world” (o maior time do Brasil saúda a maior banda do mundo). Como reconhecimento pelas seguidas homenagens, o Iron Maiden presenteou a torcida com uma miniatura de Eddie em uma cadeira elétrica, entregue durante uma visita ao Brasil para a divulgação do álbum The X-Factor.

A ligação curiosa inclusive já gerou confusão com o rival Flamengo. Em 2019, o jogador Filipe Luís foi contratado pelo rubro-negro e se apresentou no clube vestindo uma camiseta do Iron Maiden com Eddie estampado. A coincidência irritou os torcedores do Flamengo, já que o mascote da banda acabou virando a cara do rival, e parte dos torcedores desconhece a origem roqueira do personagem.