Música de cena picante de Saltburn cresce 290% no Spotify brasileiro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A música Murder on The Dance Floor, hit pop farofa de 2002 da cantora britânica Sophie Ellix Brextor, viu seu número de exibições no Spotify aumentar 290% no Brasil após ela ter sido incluída no filme Saltburn, disponível na Netflix. No mundo, a música teve um aumento de 340%, tendo como base o número de execuções no ano anterior.

A faixa é executada “naquela” sequência final do filme, quando o ator Barry Keoghan dança completamente nu pela mansão. A dancinha, é claro, viralizou nas redes sociais com as pessoas reproduzindo-a, porém não tão, digamos, a vontade.

Lançada há mais de 20 anos, a música entrou na parada global do serviço na 130ª posição, algo jamais alcançado pela artista. O pico de audiência da faixa ocorreu em 31 de dezembro de 2023, segundo dados do serviço de streaming, com 1,5 milhão de execuções mundiais. De quebra, o álbum da artista, Read My Lips, também teve um aumento de 360% nas execuções.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade