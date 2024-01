‘Saltburn’: por trás de 3 cenas picantes – e bizarras – do filme pop

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Escrito e dirigido por Emerald Fennell, mente por trás do provocativo Bela Vingança, o filme Saltburn vem deixando os espectadores boquiabertos. Para além da história intrigante, que segue a amizade do jovem humilde Oliver (Barry Keoghan) com o ricaço Felix (Jacob Elordi), a produção que ironiza os excessos dos privilegiados exibe algumas das cenas sensuais mais chocantes e bizarras do cinema. O longa está disponível no Prime Video.

Atenção: o texto a seguir traz spoilers do filme

Oliver começa a mostrar que não é tão bobo quanto parece no momento que seduz a irmã de Felix, no castelo de veraneio da família em Saltburn. Quando ele avança para ter relações sexuais com a garota, ela lhe avisa que aquele não é o momento ideal do mês: a jovem estava menstruada. Ao que ele responde: “que bom que sou vampiro”. Em seguida, Oliver aparece em cena com a boca toda suja de sangue, em um momento plasticamente bonito – apesar de controverso.

Mas a cena de sexo oral perde o impacto quando Oliver mostra que seus apetites são insaciáveis. Após observar escondido Felix se masturbando durante um banho de banheira, Oliver lambe o restante da água deixada no local — inclusive o ralo. Mais do que feita para chocar, a cena é a primeira que expõe de fato a obsessão do rapaz para com o colega.

Após tantas atitudes controversas, uma última mostra que a diretora estava pronta pra ultrapassar todos os limites. Com a morte de Felix, causada por Oliver, o rapaz chora em cima da cova do amigo, deita, tira a roupa e emula um ato sexual com a terra. A cena é outra carregada de significados. Oliver amava Felix de seu jeito sociopata – mas amava. E ele sabia que nunca o teria muito menos seria como ele, logo, o ato é seu último contato com o rapaz e uma demonstração de seu descompasso psicológico.

Por fim, a quem interessar possa, Barry Keoghan não está usando uma prótese na sequência de dança final, na qual ele canta pela mansão completamente nu. Haja coração.

Continua após a publicidade