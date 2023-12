‘Saltburn’ provoca com galãs e olhar afiado contra o alpinismo social

Saltburn (Reino Unido/Estados Unidos, 2023. Disponível no Amazon Prime Video)

Em 2007, Oliver (Barry Keoghan) chega à Universidade de Oxford com roupas de brechó, óculos desengonçados e uma bolsa de estudos — preenchendo todos os requisitos para se tornar o pária da instituição elitizada. Ao comover o bonitão Felix (Jacob Elordi) com sua história de vida, porém, ele é logo convidado a passar as férias na mansão Saltburn, onde um efeito dominó de intrigas econômicas, festas dionisíacas e tensões eróticas se desenrola, perturbando sua bússola moral (e sanidade). Escrito e dirigido por Emerald Fennel, ganhadora do Oscar de melhor roteiro por Bela Vingança (2021), o filme satiriza a pouca noção de realidade da aristocracia, mas também mira nas ambições desenfreadas daqueles que querem um lugar ao sol no universo dos privilegiados.

