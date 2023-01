Ministro surfa na popularidade como metaleiro e músicos pedem por parceria

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois que tuítes antigos do novo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, de 46 anos, viralizaram, mostrando que ele já fez parte do grupo de rap metal Delito, a cantora Pitty tuitou pedindo para fazer uma parceria musical com ele. Já o grupo de heavy metal Black Pantera divulgou um bate-papo no WhatsApp, em que o ministro diz ser fã deles.

“Além de tanto. Como não admirar esse homem, gente? Chama no feat, professor”, tuitou Pitty. Na sequência, a cantora disse que o convite para parceria foi uma brincadeira porque o ministro “tem muito trabalho a fazer”. Já o grupo mineiro de heavy metal Black Pantera mostrou a troca de conversa que teve com o ministro, onde ele diz ser fã da banda e pede para tocarem juntos. “Nosso sonho”, respondeu um dos integrantes (veja o print abaixo).

Antes de ser empossado ministro, Silvio Almeida mantinha um canal no YouTube onde promovia entrevistas com personalidades políticas e músicos. Entre seus convidados, estão os rappers Mano Brown, dos Racionais MCs, e Emicida. Em ambos os casos, os temas abordados foram da música à luta contra o racismo. O ministro também participou, em novembro do ano passado, do podcast do Mano Brown, Mano a Mano, disponível com exclusividade no Spotify.

Fissurado em temas da cultura pop, o novo ministro também postou em seus canais diversos vídeos em que comenta sobre quadrinhos e super-heróis. Em um deles, ele fala sobre como foi criado o Capitão América e em outro vídeo o que os quadrinhos podem nos ensinar sobre os anos 1980. Mestre em direito político e doutor em filosofia, Almeida é também professor universitário, filósofo, advogado e escritor. Em 2020, com o movimento Black Lives Matter, seu livro Racismo Estrutural, de 2018, voltou à lista dos mais vendidos de VEJA.

