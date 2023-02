Michael Jackson está perto de alcançar um recorde bilionário

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O espólio que cuida do catálogo musical de Michael Jackson está negociando a venda de metade dos direitos musicais do cantor por um estratosférico valor que pode chegar a 900 milhões de dólares (cerca de 4,6 bilhões de reais). Segundo a revista Variety, a Sony e a Primary Wave Music estariam negociando a compra de 50% das participações das músicas de Jackson, além de uma inédita cinebiografia do cantor e o musical MJ, da Broadway. Caso o negócio seja concretizado, se tornará a maior venda da história do mercado musical. O catálogo de músicas gravadas de Michael Jackson é um dos mais lucrativos da história.