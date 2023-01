O ator surpreendente que encarnará Michael Jackson em cinebiografia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

As cinebiografias de grandes ídolos da música nunca saem de moda. A próxima homenagem é a Michael Jackson, cuja história será retratada pela Lionsgate com o diretor Antoine Fuqua — que trabalhou com Will Smith no recente Emancipation. Nesta segunda-feira, 30, Fuqua anunciou em seu Instagram que o Rei do Pop será interpretado em Michael por Jaafar Jackson, sobrinho do astro e filho do compositor Jermaine Jackson.

Trata-se do primeiro grande papel de Jaafar, de 26 anos, no cinema. Graham King, produtor da cinebiografia, alega que foi feita uma busca mundial para encontrar o protagonista — o que deixou claro que o rapaz era a “única pessoa” para assumir o papel. “É incrivelmente emocionante assistir a Jaafar trazendo Michael à vida”, disse Fuqua, segundo a revista americana Variety. “Houve uma conexão espiritual quando o conheci, ele tem uma habilidade natural para imitar Michael e uma grande química com a câmera.”

Roteirizado por John Logan, que escreveu Gladiador, 007 – Operação Skyfall e 007 – Contra Spectre, o longa-metragem promete explorar todos os aspectos da vida de Michael. Entretanto, a produção conta com apoio do espólio do artista, o que pode interferir na maneira como serão apresentadas as alegações de abuso sexual infantil feitas contra ele.

