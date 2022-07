Mãe de Marília Mendonça emociona com especial de aniversário no YouTube

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em uma bela homenagem à Marília Mendonça, a mãe da cantora, Ruth Dias, publicou em seu canal no YouTube, nesta sexta-feira, 22, data na qual a artista completaria 27 anos, um programa especial com a reunião de amigos na chácara da família. No vídeo, de quase 40 minutos, Dona Ruth (como gosta de ser chamada) demonstrou desenvoltura ao comandar o encontro e, apesar da tragédia que ela viveu no ano passado, com a morte da cantora, em 5 de novembro, aparentou firmeza e paz de espírito.

No encontro, regado a cerveja, churrasco e cantoria, participaram o ex-marido e pai do filho da cantora, Murilo Huff, e duplas como Hugo & Guilherme, Dom Vittor e Gustavo (formada pelo irmão da cantora), Vitor & Luan, John Amplificado e o empresário da artista, Wander Oliveira. Outra presença emocionante no especial foi a da cantora Luíza, que fazia dupla com Maurílio Delmon, intérprete do S de Saudade (uma das músicas mais tocadas de 2020). Seu parceiro morreu aos 28 anos, em dezembro, vítima de tromboembolismo pulmonar.

Por ocasião do aniversário da cantora, foi lançado na quinta-feira, 21, o primeiro disco póstumo de Marília , o EP Decretos Reais – Vol. 1, com quatro faixas extraídas da live Serenata, feita em 15 de maio de 2021, meses antes de sua morte. Nesta sexta-feira, foi lançada ainda uma biografia da cantora, escrita pelo jornalista Bruno Ribeiro, intitulado Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência – Biografia e Crítica, com 270 páginas onde estão catalogadas 331 composições registradas pela artista.