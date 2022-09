Rock in Rio: Justin Bieber faz show competente e com pregação religiosa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Até o cantor canadense Justin Bieber aparecer no palco Mundo do Rock in Rio, neste domingo, 4, havia na plateia da Cidade do Rock quem não acreditasse que o artista faria mesmo o show. Cercado de boatos sobre um provável cancelamento da apresentação, o músico só chegou no Rio de Janeiro horas antes do show, não fez passagem de som e deixou o hotel rumo ao festival com cara de poucos amigos. Mas, bastou entrar no palco, local onde ele se sente mais a vontade, para abrir um largo sorriso e encarar a plateia de aproximadamente 100.000 pessoas.

Evangélico, Bieber abriu a apresentação com um vídeo repleto de mensagens que ora soavam como autoajuda, ora como pregação religiosa. Mas, bastou ele subir ao palco, com um pesado casaco de frio, óculos escuros e sua indefectível touca rosa, para desfazer todo o suspense a respeito da sua apresentação. Sem dançarinos, Justin estava apenas acompanhado de uma competente banda de apoio, mas não teve problema para segurar a plateia, dançando e caminhando por toda a extensão do palco. Justin também reservou um momento mais intimista para cantar voz e violão a música Love Yourself, acompanhado em coro pela plateia.

O músico, no entanto, falou pouco com o público – e também não usou a camisa por muito tempo. Logo nas primeiras músicas, tirou os óculos e a camisa e seguiu até o fim da apresentação com suas inúmeras tatuagens à mostra. A apreensão por parte dos fãs se o músico iria ou não fazer o show tinha fundamento. Bieber enfrenta de vários problemas de saúde, como síndrome de Ramsay Hunt, Doença de Lyme e depressão. Ele, assim como outros músicos, tem preferido cancelar suas apresentações para privilegiar a saúde, apoiado na esposa, a modelo Hailey Bieber, e também na fé. A pregação religiosa, aliás, esteve presente também em outro momento do show, quando ele exibiu um segundo vídeo falando de Deus – com legendas em português.

O repertório privilegiou as novas composições, do álbum Justice, mas também guardou espaço para hits do início da carreira, como Baby e Sorry. Das novas composições, ele apresentou Hold On, Holy e 2Much. Ele também tocou hits como Where Are Ü Now, Love Yourself e encerrou a apresentação com Peaches (uma das músicas mais tocadas no Spotify em 2021) e Anyone. Para quem duvidou, Justin entregou uma apresentação competente e, certamente, não decepcionou nenhum fã.

Ele tava tão felizinho 🥺🤏 Beliebers, olha o que vocês fizeram ✨#JustinBieberNoMultishow #RockinRioNoMultishow ROCK IN BIEBER pic.twitter.com/M4tcVFG3HU — Multishow 🤟 (@multishow) September 5, 2022